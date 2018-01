Atriz mais velha de Hollywood, Connie Sawyer, morre aos 105 anos

A atriz Connie Sawyer morreu aos 105 anos na segunda feira, em sua casa, na Califórnia. Connie era o membro ativo mais velho a integrar o Sindicato dos Atores de Hollywood e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar. Durante os seus 97 anos de carreira, foi creditada em mais de 140 filmes e programas de TV, de acordo com o site americano Deadline.

Natural da cidade Pueblo, no Colorado, Connie começou a trabalhar com apenas oito anos, após ganhar um concurso de talentos. Foi quando a atriz e cantora Sophie Tucker virou sua mentora que Connie começou a atuar na Broadway no espetáculo Os Viúvos Também Sonham. Depois, ela também participaria da adaptação da peça para o filme estrelado por Frank Sinatra.

Connie atuou em diversas comédias, entre elas Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (1994) e Segurando as Pontas (2008). Além disso, participou de séries como The Office, How I Met Your Mother, Seinfeld, Will & Grace, New Girl e Hawaii Five-O.

Em novembro de 2017, ela afirmou à revista americana People: “Não há muitas pessoas ao meu redor com 105 anos. Sempre digo que você deve se mover, tem que sair do sofá. Eu costumava nadar, jogar golfe, sapatear e dançar. Sempre estava me mexendo e eu tive muita sorte”. A atriz deixa duas filhas, Lisa Dudley e Julie Watkins, quatro netos e três bisnetos.