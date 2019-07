Atriz Lashana Lynch será agente 007 em novo filme de James Bond, diz site

A atriz britânica Lashana Lynch, famosa por seu papel como a piloto Maria Rambeau de Capitã Marvel, vai assumir o papel de agente 007 durante o 25º filme da franquia James Bond, de acordo com o tabloide britânico Daily Mail. A publicação explica, contudo, que ela não será um novo James Bond (que continua a cargo de Daniel Craig), mas sim uma nova personagem que assume o número do agente secreto depois que ele deixa a MI6.

Ainda segundo o Daily Mail, a história começa com Bond aposentado na Jamaica, quando M, o personagem de Ralph Fiennes, “o convoca desesperadamente para enfrentar uma nova crise global”. Uma fonte de dentro da produção informou ao site que há uma “cena fundamental no começo do filme onde M diz ‘Venha, 007’ e então entra Lashana, que é negra, linda e uma mulher”. O informante ainda descreve a cena como um “momento de derrubar pipocas”: “O Bond ainda é o Bond, mas foi substituído como 007 por uma mulher deslumbrante”.

A fonte também comentou que o personagem de Craig ficará atraído pela nova agente. “Ele fica confuso quando seus jogos de sedução não funcionam”, revelou. “Ela basicamente revira os olhos e não tem qualquer interesse em ir para cama com ele. Bom, certamente não no começo.”

A atriz e roteirista Phoebe Waller-Bridge, conhecida por séries com protagonistas mulheres como Fleabag (na qual, além de ser roteirista, ainda dá vida à personagem principal) e Killing Eve, foi a responsável pela adição da personagem de Lashana. Ela foi contratada como uma espécie de consultora para garantir que o filme saiba retratar adequadamente suas personagens femininas.

Para Waller-Bridge, as discussões sobre o personagem de James Bond ser relevante ou não atualmente são “besteira”. “Acho que ele ainda é completamente relevante”, afirmou. “A franquia que precisa evoluir. E o importante é que o filme trate as mulheres adequadamente, não ele. Ele precisa ser fiel às suas características.”

Ainda sem um título oficial, o novo filme da franquia é chamado de Bond 25 e está previsto para chegar aos cinemas em abril de 2020.