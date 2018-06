Atriz Evangeline Lilly compara ‘Vingadores 4’ com série ‘Lost’

A atriz Evangeline Lilly fez uma comparação inusitada sobre o próximo filme da franquia Vingadores. Em entrevista ao canal de televisão indiano NDTV, ela afirmou: “Quando eu ouvi sobre Guerra Infinita e Vingadores 4 e a direção que eles estavam tomando, tive um momento de déjà vu com a série Lost. Nós estamos chegando em um momento muito parecido com o da quarta temporada”, afirmou a atriz.

Depois de viver Kate Austen em Lost entre 2004 e 2010, Evangeline estreia no dia 5 de julho no filme Homem-Formiga e a Vespa, ao lado do protagonista Paul Rudd. “Estamos naquele ponto em que tudo vai mudar e você perde todo o chão que está sob você. É claro que Homem-Formiga e a Vespa terão uma parte nisso”, complementou.

A morte de diversos heróis do universo Marvel no filme Vingadores: Guerra Infinita, incluindo Pantera Negra, Homem-Aranha e Doutor Estranho, chocou muitos fãs. A hipótese dos personagens passarem por uma viagem no tempo ganhou ainda mais força depois da afirmação de Evangeline, já que os personagens de Lost também passaram por esse tipo de viagem.