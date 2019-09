Na TV, ela foi presa por vender pílulas falsas de LSD para seus colegas de Ensino Médio. Nos Estados Unidos da vida real, ela ajuda ex-detentas em seu processo de ressocialização. No Rio, apareceu para cantar com sua própria banda e curtir Foo Fighters, que se apresenta no palco principal do Rock in Rio.

Aos 33 anos, a atriz dominicana Jackie Cruz, estrela da série Orange is The New Black na pele de Marisol “Flaca” Gonzalez, veste a camisa da militância. “Uso minha plataforma para lutar pelos direitos das mulheres. Ouvi dizer que o presídio da série é um hotel comparado aos do Brasil”, disse a VEJA.

Cruz não quis falar de política, mas reafirmou a importância de lutar para que ex-detentas tenham uma segunda chance na sociedade. Ela é membro da Women’s Prison Association, o mais antigo grupo a atuar no ramo nos Estados Unidos. “Temos um programa no qual ajudamos as mulheres a encontrarem emprego e a se reunirem com suas famílias”, ressaltou.

Apesar de repercutir as más notícias sobre o sistema prisional brasileiro, a atriz não poupou elogios ao país. “Me senti em casa desde que cheguei e estou impressionada com as mulheres. Vocês sobem e descem muitos morros. Deve ser por isso que têm bumbuns tão bonitos”, brincou a dominicana, misturando inglês e espanhol.

Antes de encerrar a conversa, Cruz revelou um desejo para uma próxima vinda ao Brasil: tocar no Rock in Rio com sua banda The Family Portrait.