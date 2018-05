Atriz denuncia ter sido estuprada pelo cineasta francês Luc Besson

Uma atriz denunciou ter sido estuprada pelo famoso diretor e produtor francês Luc Besson, revelou a emissora “Europe 1”, neste sábado. O crime teria ocorrido na noite de quinta-feira no hotel Bristol, que fica em um dos bairros mais exclusivos de Paris, a poucos metros do Palácio do Eliseu, sede da presidência do país.

A mulher de 27 anos, não identificada pela emissora, formalizou a denúncia à polícia na manhã de sexta-feira, poucas horas depois de ter sido violentada pelo cineasta francês. Em seu depoimento, a atriz, que conhece Besson há anos, contou que bebeu uma xícara de chá, começou a se sentir mal e desmaiou. Quando retomou a consciência, percebeu que tinha sido tocada e penetrada pelo cineasta, que saiu do hotel antes dela acordar e deixou um bilhete para a mulher.

O advogado de Besson disse que o cliente está surpreso com a denúncia, reconheceu que viu a atriz de forma esporádica, mas negou tê-la drogado e estuprado.

(Com EFE)