Atriz de ‘Westworld’ faz greve de fome contra política imigratória dos EUA

A atriz Evan Rachel Wood, de Westworld, participou de uma greve de fome contra a separação de famílias nas fronteiras dos Estados Unidos. Junto a outras pessoas, a protagonista da série da HBO passou 24h sem comer no último final de semana, enquanto visitava abrigos no Texas.

Em entrevista ao site da revista People, a atriz afirmou que era um privilégio, e não um sacrifício, participar da campanha. “É um preço pequeno a se pagar, considerando o que essas famílias estão passando”, comentou.

Evan também doou suprimentos aos imigrantes presos na cidade de McAllen, na fronteira com o México. “Quis colocar rostos nas histórias e estar lá, abraçar as crianças, brincar com elas, ver o quão doces e amorosas elas são, mas também o quão cansadas e doloridas.”

Por conta da política de “tolerância zero” do governo de Donald Trump, diversas famílias foram separadas — crianças de seus pais — enquanto tentavam entrar ilegalmente no país.