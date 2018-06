Atriz de ‘Star Wars’ deleta todas as fotos do Instagram após ofensas

A atriz Kelly Marie Tran apagou todas as publicações de seu Instagram, e os fãs especulam que ela tenha feito isso por causa da grande quantidade de comentários negativos que recebeu ao longo dos últimos meses, depois de sua participação como Rose em Star Wars: Os Últimos Jedi, no fim de 2017.

Dias após o lançamento do oitavo episódio da série de filmes, a biografia de Kelly em um site que reúne informações sobre Star Wars foi invadida e passou a conter ofensas racistas atacando a ascendência vietnamita da atriz. Os organizadores da página retiraram as ofensas logo após constatarem o problema.

Desconhecida até o lançamento de Os Últimos Jedi, a atriz mantinha uma vida fora das redes sociais, mas foi convencida pelo elenco a criar uma conta no Instagram. “Pessoal, posso contar um segredo? Eu evitei entrar nas redes sociais por um longo tempo por puro medo. (…) Foi preciso um ano de muito trabalho e de amigos que me apoiaram para eu perceber que não me interessa se as pessoas gostam de mim ou não. Isso não muda minhas metas, meus sonhos e o que eu quero fazer com as oportunidades que me apareceram”, contava Kelly em uma publicação de outubro.

Nesta terça-feira, a página da atriz continua no ar, mas apenas mostra os 198.000 seguidores e sua descrição: “Com medo, mas fazendo mesmo assim”. Ela é a primeira atriz asiática a ter um papel de destaque em Star Wars.

Paralelamente, o diretor do filme em que a atriz trabalha postou um tuíte no qual chama as pessoas que usam as redes sociais para fazer comentários de ódio de “uma minoria”. “Nas redes sociais, uma minoria de pessoas doentes conseguem projetar uma grande sombra no muro, mas nos últimos quatro anos conheci muitos fãs de Star Wars de verdade. Nós gostamos e não gostamos das coisas, mas fazemos isso com humor, amor e respeito. Nós somos a vasta maioria, estamos nos divertindo e nos dando bem”, disse.