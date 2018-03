Atriz de ‘Sex and the City’ se candidata ao governo de Nova York

A atriz e ativista liberal Cynthia Nixon, uma das estrelas da série de TV Sex and the City, anunciou nesta segunda-feira que concorrerá ao governo do Estado de Nova York, e para isso disputará a indicação democrata com o atual ocupante do cargo, Andrew Cuomo. “Eu amo Nova York, e hoje estou anunciando minha candidatura para governadora”, disse Cynthia, de 51 anos, no Twitter.

Um comunicado da campanha da atriz a qualificou como uma alternativa progressista a Cuomo, dizendo que ele é “centrista e cria de Albany”, referindo-se à capital estadual, e mencionando os problemas legais de vários de seus assessores. “Queremos que nosso governo volte a funcionar, no sistema de saúde, acabando com o encarceramento em massa, consertando nosso metrô falido”, disse o comunicado. “Estamos cansados de políticos que se importam mais com manchetes e poder do que com o que fazem a nosso respeito. Não podemos mais aceitar que tudo seja como sempre foi.”

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Cuomo, de 60 anos, filho de Mario Cuomo, falecido governador de Nova York, busca um terceiro mandato neste ano. A primária acontece em 13 de setembro, e a eleição geral em 6 de novembro.

Cynthia é alinhada ao prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, democrata que está politicamente à esquerda de Cuomo. Os dois já discutiram publicamente a respeito de temas como transporte público e moradias populares na maior cidade dos Estados Unidos.