Atriz de ‘Plantão Médico’, Vanessa Marquez é morta pela polícia americana

A atriz americana Vanessa Marquez, que interpretou a enfermeira Wendy Goldman na série Plantão Médico (ER, em inglês), foi morta a tiros pela polícia da cidade de South Pasadena, na Califórnia, nesta sexta-feira. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, as autoridades haviam sido chamadas à casa da atriz para atender um chamado de emergência médica. Uma investigação está em curso.

De acordo com o site, oficiais do departamento de polícia de Pasadena foram chamados à casa de Vanessa, de 49 anos, por volta do meio-dia. Quando chegaram, a atriz estava tendo convulsões. Os policiais, então, pediram o envio de equipes médicas. Em determinado momento, segundo as autoridades, a americana começou a não cooperar e dava indícios de estar sofrendo com problemas de saúde mental.

A polícia e um médico conversaram com Vanessa por cerca de 90 minutos, até que, de acordo com os oficiais, ela pegou uma arma e apontou para os policiais, que atiraram e mataram a atriz. A polícia mais tarde descobriu que a arma de Vanessa era a chamada BB gun, que usa ar comprimido para atirar esferas de aço.

Vanessa apareceu em Plantão Médico nas três primeiras temporadas do seriado. Ela também fez filmes como Marcados pelo Sangue (1993) e O Preço do Desafio (1988).

Em outubro do ano passado, Vanessa afirmou no Twitter que havia sido colocada na “lista negra” de Hollywood por George Clooney, um dos protagonistas de Plantão Médico, depois que ela falou que discriminação racial e assédio sexual aconteciam no set de gravação da série. Ela afirmou que foi assediada no estúdio de filmagem.

Clooney negou. “Não tinha ideia de que Vanessa havia sido colocada na lista negra”, disse o ator. “Eu acredito nela. Eu não era roteirista, produtor ou diretor do seriado. Eu não tinha nada a ver com a escalação do elenco. Eu era um ator e apenas um ator. Se alguém disse a ela que eu estava envolvido em qualquer decisão sobre sua carreira, mentiram para ela.”

Vanessa também disse, nas redes sociais, que ela estava sofrendo de doenças autoimunes. Ela afirmou várias vezes que havia sido diagnosticada como “paciente terminal”.