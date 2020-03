Atriz de ‘La Casa de Papel’ é diagnosticada com coronavírus

Parte do elenco de La Casa de Papel, sucesso espanhol da Netflix, a atriz Itziar Ituño, intérprete da inspetora Raquel Murillo, foi diagnosticada com coronavírus. Ela usou as redes sociais para falar sobre o resultado do exame e para tranquilizar os fãs: “Meu caso é leve e estou bem”, disse.

Itziar conta que começou a sentir os sintomas (febre e tosse seca) na sexta-feira, 13, e que recebeu a confirmação do exame nesta quarta-feira, 18. Em um português confuso, ela escreveu um alerta para que as pessoas se cuidem e não menosprezem o poder do vírus. “Isso não é bobagem, esteja ciente, há mortos, muitas vidas em jogo e ainda não sabemos até que ponto isso vai chegar”, diz. “É um tempo de solidão e generosidade”, finalizou.

A atriz está em casa de quarentena e deverá permanecer em isolamento pelos próximos 15 dias.