Atriz de ‘House’ acusa Marilyn Manson de assédio e racismo

Charlyne Yi, que interpretou a Dra. Chi Park na série House, acusou o cantor Marilyn Manson de assédio sexual e racismo pelo Twitter. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a atriz contou que os casos aconteceram durante uma visita de Manson aos estúdios do seriado. “Ele foi visitar o set, porque era um grande fã do programa e assediou praticamente todas as mulheres, nos perguntando se faríamos a ‘tesoura’ e o ‘rinoceronte'”, se referindo a posições sexuais.

Charlyne ainda afirmou que o cantor a chamou de “homem chinês”. Em outro post, ela desabafou: “Quando você fala sobre esses incidentes, você fica conhecida como a pessoa ligada ao assediador. E esse passa a ser seu nome daí em diante. Isso quase ultrapassa quem você é”. A conta do Twitter da atriz foi deletada depois disso. Os representantes do músico afirmaram à imprensa que não comentarão o caso por ora.

As acusações da atriz foram feitas após Mason receber críticas por um show realizado na cidade de Huntington, em Nova York, na última semana. O cantor ficou de costas para o público em vários momentos da apresentação e pediu para a plateia aplaudi-lo.

No mês de outubro, Mason demitiu o baixista Twiggy Ramirez, também conhecido como Jeordie White, após a vocalista Jessicka Adams, da banda Jack Off Jill, acusá-lo de estupro. No Facebook, escreveu, sucinto: “Decidi desligar Jeordie White como membro do Marilyn Manson. Ele será substituído na próxima turnê. Desejo-lhe sorte”.