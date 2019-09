O elenco de Game of Thrones era o mais esperado no tapete vermelho do Emmy 2019, mas ninguém chamou mais a atenção entre os atores de Westeros do que Gwendoline Christie – e o motivo não foi o 1,91 metro de altura da atriz. A intérprete da durona Brienne de Tarth chegou à premiação com um traje peculiar: um vestido de seda branca coberto com um manto vermelho, um broche de leão e detalhes em dourado. A peça, contudo, não foi assaltada de uma igreja, nem tem razões religiosas: ela só faz parte da coleção “Gucci Resort 2020”, da ousada grife Gucci, e foi inspirada nas antigas vestimentas dos imperadores romanos.

A atriz Gwendoline Christie, de Game of Thrones, no tapete vermelho do Emmy 2019 A atriz Gwendoline Christie, de Game of Thrones, no tapete vermelho do Emmy 2019

Detalhe do broche de leão encrustado ao vestido Detalhe do broche de leão encrustado ao vestido

Gwendoline Christie investiu nos assessórios e detalhes Gwendoline Christie investiu nos assessórios e detalhes

E claro, a internet não poupou comparações, que foram desde Jesus até o papa. Confira abaixo algumas reações:

A combinação de vermelho e branco fez alguns relembrarem a casa Lannister

GWENS OUTFIT LOOK LIKE BRIENNE IN NEW FRESH LANNISTER ROBES ON TARTH pic.twitter.com/yP5wCZRtdq — christa, follower of Gwendoline Christie (@whorerights) September 22, 2019

E fizeram comparações diretas com o próprio Jesus Cristo

AGORA SIM ATÉ A POSE TÁ IGUAL pic.twitter.com/CeEBWAuPr1 — GWENDOLINE EMMY WINNER (@lgwenbt) September 23, 2019

E até o Papa Francisco entrou na história

Gwendoline Christie’s ‘Pope’ look at Emmys sparks fan frenzy https://t.co/OQzlxSHAAs — Bluebell Bennett (@BennettBluebell) September 23, 2019

Mas a comoção não se deu apenas nas redes sociais. Ao subir no palco junto ao elenco de Game of Thrones para a apresentar a categoria de melhor atriz coadjuvante em série limitada, Gwen foi ovacionada pela plateia, que já estava de pé para receber todo o elenco. A atriz concorria a melhor atriz coadjuvante em série de drama, mas perdeu a estatueta para Julia Garner, de Ozark.