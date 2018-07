Atriz de ‘Doctor Who’ diz que recebeu mesmo salário que antecessores

Jodie Whittaker fez sua primeira aparição para falar do papel em Doctor Who nesta quinta-feira, durante um painel da feira de cultura pop Comic-Con. Na ocasião, a atriz falou com a agência britânica Press Association, que questionou se ela teria recebido o mesmo salário que seus antecessores — já que ela é a primeira mulher a dar vida ao icônico personagem-título da série.

“Como uma mulher que faz parte desta indústria, seria ingênuo não ter consciência das diferenças de salário entre homens e mulheres, mas isso não acontece nesta série”, diz. “Quando você é protagonista, ninguém vai sugerir que você receba menos porque é mulher, e eles não fizeram isso.”

O comentário, contudo, joga panos quentes na emissora BBC, que exibe o seriado fora do Brasil. No ano passado, diversas atrizes criticaram o canal por diferenças salariais entre homens e mulheres. Na época, descobriu-se que a atriz Claire Foy, da série The Crown, da Netflix, apesar de ser protagonista, ganhou menos que seu par, o ator Matt Smith, que por sinal interpretou Doctor Who entre 2010 e 2013.

Jodie, de 36 anos, é a primeira mulher e 13ª pessoa a interpretar o Doctor Who desde que o show começou a ser exibido na rede britânica BBC, em 1963. Segundo a tradição, quando um novo ator assume o personagem, o velho viajante do tempo se regenera em um novo corpo.

O painel da série no evento exibiu um novo trailer da nova temporada (confira acima). Jodie Whittaker disse que interpretar o papel do ser extraterrestre que explora o universo em uma máquina do tempo e nave espacial conhecida como Tardis é “realmente libertador”.

“É 2018. Esta é a direção que (a série) sempre iria seguir”, disse Jodie à Reuters Television. “Obviamente, esta é a primeira vez que há uma Doutora. Mas o Doutor é regenerado a cada vez… então só há uma pequena diferença”. “É um mundo animador para se estar. É muito novo a cada dia para mim. Não há papel que eu tenha interpretado que já chegou, ou chegará, perto disso. É uma alegria absoluta.”

A nova temporada de Doctor Who tem sido filmada em segredo há meses. A BBC ainda não anunciou uma data de estreia para a temporada de 10 episódios da série. No Brasil, o programa será exibido com exclusividade pela plataforma de streaming Crackle.

(Com agência Reuters)