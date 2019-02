Atriz de CSI é achada morta em casa, e família descarta suicídio

A atriz americana Lisa Sheridan foi encontrada morta dentro de seu apartamento em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Sheridan tinha 44 anos e somava uma lista de mais de 40 trabalhos no cinema e na televisão americana, incluindo séries policiais de sucesso como CSI: Investigação Criminal, CSI: Miami, NCIS e CSI: NY.

Ela também apareceu na série Step By Step, da década de 1990, no suspense O Mentalista e recentemente estrelou um longa-metragem de horror e temática ambiental chamado Strange Nature.

O corpo de Sheridan foi encontrado no dia 25 de janeiro, mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira 27, quando a atriz Donna D’Errico, que atuou ao lado dela no filme Only God Can, compartilhou a notícia e disse estar devastada. “Eu tinha acabado de falar com ela e tudo parecia ótimo, ela soava feliz e em alto astral”, escreveu.

A causa da morte não foi revelada, mas a família descarta veementemente a possibilidade de suicídio, segundo o agente da atriz, Mitch Clem.

O diretor e editor da revista Paste, Michael Dunaway, também se despediu da amiga nas redes sociais. “Ela irradiava essa energia impossivelmente brilhante, mesmo nos seus momentos mais obscuros. E ela tinha muitos desses, especialmente nos últimos anos”.