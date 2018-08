Atriz chinesa Liu Yifei aparece como Mulan em 1ª foto oficial do filme

A Disney anunciou o início da produção do filme em live-action Mulan, adaptação do desenho de sucesso lançado em 1998, em que uma guerreira chinesa se passa por homem para tomar o lugar do pai doente como soldado na guerra.

A primeira imagem oficial do filme mostra a atriz chinesa Liu Yifei caracterizada como a personagem. Segundo comunicado do estúdio, o longa será gravado na China e na Nova Zelândia e tem estreia prevista para 26 março de 2020 no Brasil.

O filme será dirigido pela cineasta neozelandesa Niki Caro, de longas como Encantadora de Baleias (2002) e O Zoológico de Varsóvia (2017).