Atriz Charlotte Rampling recebe Urso de Ouro honorário em Berlim

A atriz britânica Charlotte Rampling recebeu na quinta-feira 15 um Urso de Ouro honorário como homenagem aos seus 50 anos de carreira no cinema durante a 69ª edição do Festival de Berlim. O prêmio é concedido pela organização do evento como reconhecimento a figuras importantes do mundo cinematográfico.

A artista, conhecida por seus papéis no cinema independente, já participou de mais de cem produções, entre elas O Porteiro da Noite (1974), drama no qual interpreta uma sobrevivente de um campo de concentração na Itália. Em 2015, Charlotte venceu o Urso de Prata de melhor atriz por seu papel no longa 45 Anos e, no ano seguinte, foi indicada ao Oscar também por sua atuação no longa.

Descrita por Dieter Kosslick, diretor do Festival, como um “ícone de um cinema não convencional e empolgante”, a homenageada não escondeu a emoção pelo prêmio.

“Estou muito feliz em ganhar o Urso porque eu tenho um prateado, e outro dia ele estava me perguntando: ‘Onde está o dourado?’. Então eu disse: ‘Bom, em breve voltarei com ele'”, afirmou durante uma coletiva de imprensa em Berlim. “É maravilhoso, especialmente porque é com Kosslick, que eu admiro enormemente e com quem eu já trabalhei muito, então é muito emocionante.”