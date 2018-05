Depois de afirmar que deixaria o Twitter, a atriz Roseanne Barr voltou a rede social para pedir desculpas novamente por comentários acusados de racismo, que foram o motivo do cancelamento da série cômica Roseanne, da rede de televisão ABC. “Fiz algo imperdoável, então não me defendam. Eram duas da manhã e eu estava tuitando sob o efeito de Ambien no feriado. Fui longe demais. Cometi um erro”, escreveu, se referindo ao remédio usado no tratamento de insônia.

A decisão da ABC foi anunciada apenas horas depois de Roaseanne publicar, no Twitter, um comentário racista sobre uma ex-assessora de Barack Obama, Valerie Jarrett. Ela escreveu: “Irmandade muçulmana & Planeta dos Macacos tiveram um bebê = VJ”, as iniciais de Jarrett. A atriz apagou o comentário em seguida, mas não antes de ele viralizar nas redes sociais.

Barr chegou a publicar uma declaração se desculpando e afirmando que deixaria de usar o Twitter na terça-feira. No mesmo dia, no entanto, escreveu novas mensagens, que já foram deletadas, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter.

Além de comentar do remédio, Barr ainda afirmou: “Não sintam pena de mim, pessoal! Eu quero me desculpar com as centenas de pessoas, incríveis roteiristas, e talentosos atores, que perderam o trabalho no meu show, devido ao meu tuíte estúpido”.

“Acima de tudo, quero pedir desculpas para Valerie Jarrett, a ABC e todo o elenco e equipe de Roseanne. Me desculpem por ter feito uma piada sem pensar, que não reflete os meus valores — amo todas as pessoas e estou muito arrependida”, complementou Barr.

Originalmente, a sitcom Roseanne foi ao ar entre 1988 e 1997. A série foi retomada em março deste ano pela emissora ABC, e foi muito bem recebida pelo público.

Antes do posicionamento da ABC, membros do elenco e da produção chegaram a afirmar que não voltariam à série por causa da declaração de Roseanne, entre eles a roteirista Wanda Skyes e a atriz Sara Gilbert, que interpretava a filha da protagonista.