Atriz alega problema com zíper e entra de toalha na TV

A atriz Jenna Fischer teve um imprevisto com o figurino e acabou entrando enrolada em uma toalha no Jimmy Kimmel Live!, talk show no canal americano ABC. Depois de ser chamada ao palco, Jenna apareceu com um vestido vermelho na mão, toalha branca no tronco, calça jeans e salto alto.

Após receber aplausos da platéia e se sentar no sofá do programa, com o vestido ao lado, a atriz explicou o imprevisto: “Eu esperei um pouco demais para me vestir e o meu zíper quebrou, então entrei em pânico”, contou com bom humor. “Eu sou uma garota do Missouri e o show deve continuar.”

Jenna não deixou de fazer piadas com o look escolhido para a noite: “Mentalmente, eu estou tendo um pequeno ataque por estar em um talk show com uma toalha, mas fisicamente eu estou muito confortável”, revelou. O apresentador Jimmy Kimmel também riu da situação: “Eu sinto que eu estou te encontrando em um spa”, brincou.

#towelblouse #fashiontowel #fashionimprov #kimmel A post shared by Jenna Fischer (@msjennafischer) on Apr 2, 2018 at 9:52pm PDT

Conhecida por ter atuado por oito anos na série The Office (entre 2005 e 2013), Jenna é uma das protagonistas da série Splitting Up Together, que ainda não tem data de estreia prevista no Brasil. A atriz ainda participa de 15h17: Trem para Paris, o nova longa de Clint Eastwood.