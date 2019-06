Atores e autora de ‘Órfãos da Terra’ lamentam morte de Gabi Costa

Morta no domingo 2 aos 33 anos, a atriz Gabi Costa foi homenageada por atores, colegas e uma das autoras da novela de que participava na Globo, Órfãos da Terra, Thelma Guedes. No folhetim das 6, ela interpretava a personagem Nazira, mulher do médico Faruq (Eduardo Mossri).

Gabi sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde confirmou-se a “inexistência de atividade cerebral”, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Como era doadora de órgãos, o Programa Estadual de Transplantes foi acionado.

Antes de atuar em Órfãos da Terra, trama que retrata o drama de refugiados, a atriz fez participações nos humorísticos Aventuras do Didi, Zorra Total, A Grande Família e Tapas e Beijos, nas novelas O Rebu (2014), Sol Nascente (2016) e Malhação, além da série Nada Será Como Antes, todos da Globo.

Eu também, querido…😢 — Thelma Guedes (@thelma_guedes) June 2, 2019

Não consigo acreditar. Gabi fez algumas participações na nossa novela e estava em Orfaos da Terra também. Tão nova. Nossa segunda perda de hoje. 😢 Gabi e Flora. Meus sentimentos. https://t.co/xxc9ZgPaBL — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) June 2, 2019

