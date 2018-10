Atores de Hollywood migram para TV com altos salários; confira lista

A linha imaginária que dividia atores de cinema de Hollywood dos atores de séries de TV caiu há alguns anos, e tem rendido altos salários para os que apostaram na transição. É o que prova a lista divulgada pela revista Variety, que apurou alguns dos maiores salários dos astros da televisão americana que gravaram este ano novas temporadas ou até projetos ainda sem título.

Caso do astro espanhol Javier Bardem, que vai levar 1,2 milhão de dólares por episódio de uma nova série na Amazon. Em seguida aparecem Jennifer Aniston (que começou na TV, se estabeleceu no cinema, e agora retorna à televisão) e Reese Whiterspoon, ambas no projeto também sem nome da Apple, com 1,1 milhão de dólares cada por capítulo. Julia Roberts é outro nome que fez bem a transição, e estrela sua primeira série, Homecoming, que chega à Amazon nesta sexta-feira, dia 2, com salário de 600.000 dólares por episódio.

Ainda aparecem na lista os astros de Hollywood Steve Carell, Kevin Hart, Sean Penn, Dwayne Johnson, Benicio Del Toro, Henry Cavill, Winona Ryder e Jessica Biel, entre outros.

Ganham destaque também os sites de streaming, caso da Amazon, Apple, Hulu e Netflix, que estão apostando alto em grandes elencos para seus novos projetos.

Confira abaixo a lista com alguns dos salários por episódio apurados, em ordem decrescente: