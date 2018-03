Atores da Globo substituirão cantor afastado do Sorriso Maroto

Bruno Cardoso, cantor do grupo de pagode Sorriso Maroto, irá se afastar dos próximos shows da banda por ordem médica, após tratar uma pneumonia e ser diagnosticado com uma miocardite. Para substituí-lo, o grupo anunciou em seu Instagram que alguns amigos vão reforçar os shows. Entre eles, Thiago Martins e Mumuzinho, conhecidos por atuarem em produções da Globo.

Enquanto Mumuzinho integra o elenco dos novos Trapalhões, Thiago faz participações recorrentes no elenco das novelas da emissora, e também ficou conhecido por ter feito parte do filme Cidade de Deus, em 2002.

O próprio Bruno fez o anúncio: “Nós tivemos a ideia de seguir a estrada com o Sorriso, mas de uma forma presente. E eu não poderei estar de corpo presente, mas a gente conta com grandes amigos pra ser a voz, junto com vocês, do Sorriso, nesse período de shows durante minha ausência. Mumuzinho, Dilsinho e Thiago Martins”. Em seguida, ele acrescentou outros nomes, como Thiaguinho, Turma do Pagode e Ferrugem. Porém, apenas Thiago Martins participará de todos os shows, enquanto os outros estarão sujeitos a questões de logística.

“Que vocês façam um grande coral, que recebam o Tiago de forma carinhosa. É um grande amigo, se prontificou a estar junto com a gente, isso não tem preço”, falou, sobre a participação de Martins.