Ator Stephen Fry revela que superou câncer de próstata

O comediante britânico Stephen Fry, 60 anos, revelou nesta sexta-feira que foi diagnosticado com câncer de próstata, mas que já se encontra bem e saudável. O ator de séries como Bones e The Great Indoors postou no Twitter que nos últimos dois meses viveu uma “aventura inesperada e indesejada”. “Sinto não ter sido capaz de falar disso até agora, mas aqui estou explicando o que aconteceu”, acrescentou.

Fry foi operado em janeiro para que tivesse uma parte da próstata e nódulos linfáticos retirados e “parece que tudo foi muito bem”. “No momento, estou saudável, bem e feliz”, concluiu o ator que teve sua falta sentida na premiação Bafta — ele apresentou a cerimônia doze vezes seguidas, deixando a vaga em aberto em 2018.

Ele explicou a decisão de ficar afastado do foco público durante a recuperação. “A pessoa quer melhorar sem que desconhecidos enviem cartas e postais, para não ter que respondê-las.”