Ator Russell Crowe organiza leilão para pagar divórcio

A armadura que usava em “Gladiador”, o traje de “Mestre dos Mares”, ou a coquilha, com a qual se protegia em “A Luta Pela Esperança” são alguns dos objetos que o ator Russel Crowe leiloou por quase 3 milhões de dólares (mais de 10 milhões de reais) para pagar seu divórcio.

Com o título “Russel Crowe: a arte do divórcio”, uma pequena parte da enorme coleção de Crowe foi leiloada em Sidney, na Austrália: são 227 objetos, cujos valores estão destinados a pagar a onerosa separação do ator e da cantora e atriz australiana Danielle Spencer.

“As pessoas ficaram enlouquecidas. Foi uma crowemania”, disse o diretor-geral da Sotheby’s Australia, Gary Singer, ao canal de televisão Channel Seven. Ele qualificou as vendas, que superaram as expectativas, como “extremamente bem-sucedidas”.

A armadura que Maximus usava ao final de “Gladiador” foi vendida por 125.000 dólares australianos (cerca de 320.000 reais), ainda que o preço estimado estivesse entre 20.000 e 30.000.

O ator fez uma aparição surpresa no momento em que leiloavam o violino que o capitão Jack Aubrey tocava em “Mestre dos Mares”.

“Foi muito divertido preparar tudo isso para vocês”, disse aos compradores.