Ator responde críticas de gordofobia por aparência de Thor em ‘Vingadores’

O ator Chris Hemsworth respondeu a uma polêmica sobre a aparência de Thor em Vingadores: Ultimato. No longa da Marvel, o deus nórdico, que agora está bebendo mais do que deveria, ganhou peso e aparece com barba desgrenhada, virando o alívio cômico da produção. Parte do público considerou as piadas sobre o assunto gordofóbicas e foi às redes sociais reclamar.

Em entrevista à revista Variety, Hemsworth contou que no roteiro original o personagem voltaria à sua forma física musculosa no meio do longa, mas que foi ele quem defendeu que o “Thor gordo”, como acabou sendo chamado nas redes, se mantivesse quase até o fim do filme. “Eu gostei daquela versão do Thor”, disse. “Era tão diferente de qualquer outro jeito que eu tinha interpretado o personagem.”

Os roteiristas também defenderam a escolha, afirmando que o peso de Thor não é o obstáculo que ele precisa superar – seu problema, dizem, é emocional. “Nós resolvemos o problema (no fim do longa) e não é o peso dele”, disse o roteirista Christopher Markus. “Sei que algumas pessoas estão criticando o humor que vem disso, o que eu entendo. Mas a questão que nós queríamos que ele enfrentasse era seu estado emocional.”

Ultimato estreou em 14 de abril e se tornou a terceira maior bilheteria da história, arrecadando 2,6 bilhões de dólares no mundo.