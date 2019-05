Kit Harington, o ator britânico que interpretou Jon Snow em Game of Thrones, entrou em uma clínica de reabilitação pouco antes do final da série da HBO ser transmitido. Segundo a imprensa americana, o ator se internou por “problemas pessoais”.

“Kit decidiu utilizar este intervalo em sua agenda como uma oportunidade de passar algum tempo em um centro de bem-estar para trabalhar em alguns problemas pessoais”, disse um porta-voz do ator.

O círculo de Harington reagiu desta maneira às notícias postadas nesta terça pelo site Page Six, garantindo que o ator iniciou um tratamento contra o estresse e vício em álcool, semanas antes de Game of Thrones lançar seu esperado último episódio, no dia 19 deste mês.

De acordo com as informações da Page Six, o ator está em tratamento há quase um mês em uma clínica exclusiva em Connecticut (EUA).

Harington, de 32 anos, recebeu ajuda psicológica e praticou meditação em sua terapia para combater o estresse e outros problemas pessoais.

“Ele está na clínica principalmente por causa do estresse e do cansaço e também por causa do álcool”, disse um amigo do ator ao site.

“Sua esposa Rose Leslie (Ygritte em Game of Thrones) está sendo extremamente compreensiva, e todos os seus amigos mais próximos realmente querem que ele descanse. Agora, ele só precisa de paz e tranquilidade”, acrescentou.

Nos últimos meses, Harington falou em diversas ocasiões sobre a enorme pressão que sentiu como um dos protagonistas da maior superprodução televisiva da história e sobre os graves efeitos que isso teve em sua saúde mental.

“Não foi um bom momento na minha vida”, disse o ator à Variety, sobre a época em que seu personagem Jon Snow morreu e ressuscitou na série.

Kit Harington não é o único ator de Game of Thrones que revelou problemas de saúde recentemente.

Emilia Clarke, que interpretou Daenerys na ficção, revelou em março à revista New Yorker que sofreu dois aneurismas enquanto filmava a série.