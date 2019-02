Ator que forjou agressão paga fiança de US$ 100 mil e deixa prisão

O ator americano Jussie Smollett, da série Empire, foi liberado da prisão após pagar fiança de 100 mil dólares (cerca de 376 mil reais) e retornou ao set de filmagens da produção nesta quinta-feira 21, onde se desculpou aos colegas. O passaporte de Smollett foi confiscado. Ele foi indiciado pela polícia de Chicago por encenar um “ataque homofóbico e racista” contra si mesmo e prestar falsa denúncia.

O caso começou em 29 de janeiro, quando Smollett relatou à polícia ter sido vítima de violência por dois homens que, segundo ele, colocaram uma corda em seu pescoço, despejaram uma substância que ele acreditava ser alvejante e gritaram frases como “Este é o país do MAGA”, referindo-se ao slogan do presidente Donald Trump “Make America Great Again” (Faça a América Grande Novamente).

A investigação, que até então trabalhava com a hipótese de crime de ódio, sofreu uma reviravolta quando se descobriu que os dois suspeitos já haviam trabalhado com Smollett na série, como figurantes. Depois de mais investigações, a polícia passou a considerar a possibilidade de o ator ter forjado o ataque como forma de ganhar visibilidade e aumentar o próprio salário. Na quinta-feira, ele foi preso.

Em nota ao canal CNN, a 20th Century Fox Television e a Fox Entertainment disseram que “compreendem a seriedade do caso e respeitam o processo legal” e afirmaram que estão “avaliando a situação e considerando suas opções”. Smollet continua no elenco, como o personagem Jamal Lyon, mas não se sabe se ele participará das filmagens do episódio final da temporada, que acontece entre esta semana e a próxima.

Smollett continua alegando inocência e, em visita ao set, reforçou sua posição diante dos colegas de elenco. “Desculpem-me por fazê-los passar por isso”, disse, segundo o site americano TMZ. “Vocês são minha família. Juro por Deus que não fiz isso.”

Sua equipe de advogados divulgou um comunicado no mesmo dia dizendo que o ator “é um jovem de caráter impecável que bravamente e solenemente mantém sua declaração de inocência e se sente traído por um sistema que parece querer pular os processos legais e partir diretamente à sentença”. Se julgado culpado, Smollett pode pegar até três anos de prisão.