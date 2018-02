Ator mostra truque de Tatá Werneck para ficar mais alta em novela

Johnny Massaro revelou o truque de Tatá Werneck para ficar mais altas nas gravações da novela Deus Salve o Rei. O ator postou uma foto da atriz ao seu lado em uma cena, em que ela aparece sobre um suporte de madeira. “De chifres altos e salto 3 tabela (tendências medievais)”, brincou Massaro na legenda da imagem.

A atriz carioca não deixou a brincadeira passar. Tatá também postou o clique e escreveu: “Isso a Globo não mostra. (Te amo, Johnny Massaro)”. O casal do folhetim medieval se conhecerá pessoalmente no capítulo desta sexta-feira. Tatá vive Lucrécia, a princesa do reino de Alcaluz, e Massaro é Rodolfo, o rei de Montemor. Confira a foto feita durante a gravação da novela: