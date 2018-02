Ator mirim é vítima de racismo na internet e mãe vai à Justiça

Diante alguns pedidos por inbox de pessoas de conhecimento da pessoa em questão que cometeu esse ato triste de racismo O qual relatarem que o perfil então usado tenha sido hackeado E sem nenhuma intenção em julgar alguém Porém com o devido respeito da pessoa hostilizada (no caso) meu filho Que o Real feitor… tenha a consciência já que como citado usou a conta de alguém para esse ato. Consciência essa que não se deve agredir ninguém…a consciência de que racismo é crime E a consciência de que não se deve usar as pessoas para agredir outras Que se tenha essa coragem e vontade que use seu próprio nome para tal gesto lastimável Não temos a intenção e não queremos julgar ninguém Apenas a justiça e Respeito que todos devemos por priore ter! Sejamos verdadeiros…bons e acima de tudo conscientes dos fatos que fazem valer Agradecemos todo o apoio e carinho manifestado e no caso aguardemos a apuração da pessoa que seja responsável Pois a certeza de que precisaremos sim…encontrar o responsável! Triste por ter tido um dos meus amores maior passando por esse episódio Triste por terem usado um perfil (seja por brincadeira ou não) de uma pessoa que pelas conversas a mim enviadas não seria a real pessoa. Chegaremos ao responsável por tal ato! E vamos aos responsáveis! Pois calar jamais! Sem mais, Martha Cristina Foto divulgação: blog do Luciano Egídio

