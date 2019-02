Ator Luke Perry, de ‘Riverdale’ e ‘Barrados no Baile’, sofre AVC

O ator Luke Perry, de 52 anos, conhecido pelas séries Riverdale e Barrados no Baile, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na quarta-feira 27 e foi hospitalizado e, Los Angeles, segundo o site TMZ. Um porta-voz do americano afirmou à publicação que ele segue internado e está sob observação no hospital.

Segundo autoridades ouvidas pelo TMZ, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles foi chamado à casa de Perry para atender uma pessoa que estava sofrendo um derrame por volta das 9h40 de quarta. O ator foi atendido por paramédicos e em seguida encaminhado ao hospital.

Coincidentemente, a notícia do derrame vem um dia depois de a Fox confirmar um reboot de Barrados no Baile com parte do elenco original – Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling e Gabrielle Carteris. Perry, alçado à fama nos anos 90 pelo seriado, em que interpretava o personagem Dylan McKay, porém, não está envolvido no projeto. Em Riverdale, o ator vive o personagem Fred Andrews, pai do protagonista Archie (KJ Apa).