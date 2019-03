Ator Luke Perry, de ‘Riverdale’ e ‘Barrados no Baile’, morre aos 52 anos

O ator americano Luke Perry, famoso por seu trabalho como Dylan McKay na série dos anos 90 Barrados no Baile e, mais recentemente, pelo papel de Fred Andrews na série teen Riverdale, morreu nesta segunda-feira, 4, pouco menos de uma semana após sofrer um acidente vascular cerebral.

Perry foi levado ao hospital em Los Angeles em 27 de fevereiro, mesmo dia em que a emissora de TV Fox anunciara um reboot da série clássica, com parte do elenco original – o ator não estava envolvido.

Com uma carreira prolífica desde sua estreia na televisão em 1982, na série Voyagers, Perry teve passagens pelo cinema em filmes como Buffy, a Caça-Vampiros e O Quinto Elemento e séries animadas como Os Simpsons e O Incrível Hulk. O ator também gravara uma participação no próximo filme de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.