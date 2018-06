Morre ator e músico Jackson Odell aos 20 anos

O ator e músico Jackson Odell foi encontrado morto na sexta-feira (10), segundo comunicado divulgado neste domingo via Twitter por sua família. Com apenas 20 anos, ele ficou conhecido por sua atuação na série iCarly, além de participações nas séries Modern Family, The Goldbergs e Arrested Development.

“A família Odell perdeu nosso querido irmão e filho, Jackson Odell, na sexta-feira. Ele será sempre uma luz e uma alma brilhante, amorosa e talentosa”, diz a nota.

A causa da morte não foi divulgada e a família diz que não fará mais declarações: “Ele tinha muito mais para compartilhar. Nossa família sempre irá levar essa verdade adiante. Nosso desejo é que o resto do mundo que o conhecia e o amava também faça isso. Nós agora tentaremos compreender nossa imensurável perda de maneira privada.”