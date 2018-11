Ator e criadores de ‘Game of Thrones’ virão ao Brasil para a CCXP

Mais um anúncio causou alvoroço entre o público da Comic Con Experience, que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro em São Paulo. Nesta terça-feira, a HBO anunciou a vinda de três nomes da série Game of Thrones: os criadores David Benioff e D.B. Weiss, além do ator John Bradley, que dá vida ao personagem Samwell Tarly.

O trio participará de um painel promovido pelo canal na primeira noite do evento. Os convidados compartilharão as experiências e desafios enfrentados ao longo de oito temporadas do seriado, baseado na obra As Crônicas do Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. A atriz Sophie Turner, intérprete de Sansa Stark, também estará no evento, mas participante de outro painel, no dia seguinte.

Sucesso de audiência, a última temporada da série tem estreia marcada para abril de 2019.

A quinta edição da CCXP também tem entre seus confirmados Sandra Bullock, atores de Stranger Things, Jessica Chastain, Brie Larson (Capitã Marvel e O Quarto de Jack), Michael B. Jordan (Creed e Pantera Negra) e o diretor M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido).