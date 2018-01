Ator doa salário de filme dirigido por Woody Allen para Time’s Up

O ator Timothée Chalamet, que está bem cotado na atual temporada de premiações pelo filme Me Chame Pelo Seu Nome, anunciou nesta segunda-feira que doará todo o salário recebido pelo filme A Rainy Day in New York, dirigido por Woody Allen. A decisão foi divulgada após os seus colega de elenco Rebecca Hall e Griffin Newman terem anunciado a mesma ação nas últimas semanas.

Em meio aos escândalos de assédio de Hollywood, a filha de Woody Allen, Dylan Farrow, voltou a falar do abuso que sofreu pelo pai na infância. No ano de 2014, Dylan falou pela primeira vez em um editorial no New York Times sobre o caso. Segundo ela, quando tinha 7 anos, Allen levou-a para longe da vista das babás que cuidavam dela e a molestou. Ele sempre negou as acusações.

“Eu estou aprendendo que um bom papel não é o único critério para aceitar um trabalho — isso se tornou muito mais claro nos últimos meses, ao presenciar o nascimento de um movimento poderoso com o objetivo de acabar com a injustiça, desigualdade, e acima de tudo, com o silêncio”, afirmou Chalamet no Instagram. O ator doará o dinheiro para três instituições: o Time’s Up (que apoia vítimas de assédio e abuso sexual), o Centro LGBT de Nova York (que oferece suporte para pessoas da comunidade LGBT que são abandonadas pelas famílias) e o Rainn (uma rede nacional de assistência à vítimas de abuso sexual).

Chalamet ainda afirmou que tem recebido muitas perguntas sobre a sua decisão de trabalhar com Woody Allen, mas não pode comentar sobre o caso, por questões contratuais. Além de Me Chame Pelo Seu Nome, o ator de 22 anos ainda integra o elenco de Lady Bird – A Hora de Voar, outro provável candidato ao Oscar 2018, vencedor do Globo de Ouro de melhor filme cômico.

O novo longa de Woody Allen, A Rainy Day in New York, já está em pós-produção, mas ainda não ganhou data de estreia. Além de Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning e Jude Law também integram o elenco.