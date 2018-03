Ator de ‘The Walking Dead’ pede aumento para ‘Maggie’

O futuro de Lauren Cohan e sua personagem Maggie em The Walking Dead é incerto. Intérprete de uma das principais personagens da trama, a atriz estaria em uma intensa negociação com os produtores da série para que seu salário seja equiparado com o de seus colegas Andrew Lincoln (Rick) e Norman Reedus (Daryl).

Os rumores ganharam peso neste fim de semana, quando outro ator do elenco, Khary Payton, que dá vida a Ezekiel, publicou uma foto da atriz em seu Instagram com a legenda: “paguem a mulher”.

Pay the woman.

Por enquanto, Lauren não renovou seu contrato para a 9ª temporada da série de zumbis. Em contrapartida, ela assinou um contrato com a ABC para o piloto da série policial Whiskey Cavalier. Se o projeto vingar, este pode ser mesmo o fim de Maggie em TWD, ou sua participação ficará limitada no futuro.