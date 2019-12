Conhecido mundialmente por seu papel em Super-Homem, Henry Cavill surpreendeu os fãs durante a Comic Con Experience 2019, neste domingo, 8.

O ator participou do painel da Netflix para falar sobre o protagonista Gerald of Rivia da série The Witcher – a nova aposta da gigante do streaming em fantasia.

Henry não estava entre os artistas confirmados para o evento. Mas havia rumores nas redes sociais sobre uma possível participação. Ele subiu ao palco acompanhado pela criadora da série da Netflix, Lauren Schmidt Hissrich.

O ator Henry Cavill, que interpreta o Super-homem, em participação surpresa na CCXP 2019 O ator Henry Cavill, que interpreta o Super-homem, em participação surpresa na CCXP 2019

Diferente do ano passado, que trouxe inúmeras surpresas – entre elas Tom Holland e Jake Gyllenhaal no painel da Marvel – esta foi a primeira e grande aparição inesperada da CCXP 2019.

Durante o painel foram passados três trechos exclusivos da nova série que promete se igualar a Game of Thrones: luta, sangue e magia são aguardados – alguns críticos esperam uma história ainda melhor que a da HBO. Todas as cenas de luta foram feitas pelo próprio Henry, que não usou nenhum dublê durante mais de um ano de filmagens.

Personagens femininos serão fortes na primeira temporada. Em uma das cenas exclusivas mostradas no painel, uma das atrizes diz a um recém-nascido que morreu: “você teve sorte. Nós mulheres somos recipientes. Que eles (homens) usam até cansar, até nos deixar sozinhas e vazias”. Lauren Schmidt afirmou que as fantasias não são apenas para homens. “Homens e mulheres precisam ser representados igualmente, até mesmo no gênero mais voltado para homens”, disse.

Baseado na série de livros de mesmo nome, The Witcher chega ao catálogo da Netflix no dia 20 de dezembro com 8 episódios. Uma segunda temporada já foi encomendada para 2021. Confira o trailer: