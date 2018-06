Ator de ‘Smallville’ é liberado de prisão por causa de superlotação

O ator John Schneider, que viveu Jonathan Kent na série de TV Smallville, o pai adotivo do protagonista Clark Kent, foi liberado depois de ficar apenas cerca de cinco horas na prisão, por causa da superlotação do local. Schneider tinha sido condenado a ficar três dias preso por conta de dívidas de pensão alimentícia.

De acordo com o site americano TMZ, o ator se apresentou às 10h29 da terça-feira em Los Angeles e foi solto às 15h45 do local. A superlotação dessas instituições no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, faz com que pessoas sentenciadas por crimes não-violentos tenham a sentença abreviada.

Schneider deve cerca de 150.000 dólares para a ex-esposa Elly Castle, com quem tem três filhos. Agora, ele ainda deverá cumprir 240 horas de serviço comunitário, além das suas obrigações financeiras para não voltar a ser preso.