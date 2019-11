Ator de ‘Os Instrumentos Mortais’ morre aos 35 anos em set de reality show

O ator Godfrey Gao, mais conhecido por seu papel no longa Os Instrumentos Mortais, morreu nesta quarta-feira, 27, aos 35 anos. O rapaz participava das filmagens de um reality show chinês quando sofreu uma parada cardíaca em Zhejiang, província no leste do país.

Gao participava de um reality show esportivo intitulado Chase Me, que promove uma série de competições entre dois times rivais, com destaque para as corridas noturnas. Segundo a revista americana Variety, o ator participava de uma das provas quando desmaiou. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Uma série de protestos tomou conta da rede social Weibo – equivalente chinês ao Twitter – onde o público pediu o cancelamento do programa televisivo. De acordo com a audiência, as provas eram muito difíceis e exaustivas. Alguns usuários afirmaram que no dia de sua morte, Godfrey Gao apresentava sinais de resfriado e, mesmo assim, chegou a trabalhar 17 horas seguidas. Outras testemunhas alegaram que o artista gritou que não conseguiria continuar antes de sofrer a parada cardíaca.

Carreira

O ator tailandês ficou conhecido mundialmente por seu papel como o feiticeiro Magnus Bane em Os Instrumentos Mortais (2013), adaptação cinematográfica da obra homônima de Cassandra Clare, e pelo papel de protagonista na série chinesa Remembering Lichuan (2016). Antes disso, ganhou destaque por ser o primeiro asiático a estrelar uma campanha da grife Louis Vuitton, em 2011.