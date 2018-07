Ator de ‘L.A.: Cidade Proibida’ reforça acusações contra Kevin Spacey

Mais um ator se manifestou contra Kevin Spacey com acusações de assédio sexual. Guy Pearce revelou ao programa de TV Interview, na Seven Network, da Austrália, que o ex-astro de House of Cards era “cheio de mãos bobas” durante as gravações de Los Angeles: Cidade Proibida, em 1997, indicado ao Oscar de melhor filme no ano seguinte.

“Felizmente, eu tinha 29 anos quando atuamos juntos, e não 14”, disse Pearce, pois boa parte das vítimas de Spacey eram menores de idade. Ele conta que viveu “um momento difícil” com o veterano, e reclama que ele era “um cara pegajoso”.

Spacey foi alvo de diversas acusações de assédio sexual em novembro de 2017. Elas foram desencadeadas pelo depoimento do ator Anthony Rapp, que alegou ter sido molestado por Spacey em 1986, quando tinha 14 anos. Outros somaram às acusações posteriormente, que levaram à demissão do veterano da série House of Cards e do filme Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott.