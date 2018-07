Ator de ‘Game of Thrones’ visita Cristo Redentor: ‘O Deus de uma face’

O ator alemão Tom Wlaschiha, que viveu o assassino Jaqen H’ghar em Game of Thrones, aproveitou a sua passagem pelo Rio de Janeiro para fazer uma referência à série. Em visita ao Cristo Redentor, Wlaschiha postou uma imagem com a legenda: “Meu! Deus! Do Céu! O Deus de uma face”.

Na série da HBO, Jaqen era um dos seguidores de uma seita que cultuava o “Deus de Muitas Faces”, com quem Arya Stark (Maisie Williams) aprendeu grande parte dos seus truques de combate, antes de voltar para casa, em Winterfell.

Na capital fluminense, Wlaschiha participou de um evento geek e se divertiu ao ver um cartaz com sua foto na rua. “Estou concorrendo para as eleições no Brasil. Conto com o seu voto”, brincou na legenda de uma postagem.