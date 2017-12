Ator de Game of Thrones tem o autógrafo mais caro da CCXP

Um Lannister sempre paga suas dívidas — e também cobra caro quando pode. Os fãs do ator Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta o Sir Jaime Lannister de Game of Thrones, terão de empregar uma quantia generosa se quiserem conhecer o ídolo durante a Comic Con Experience 2017, que acontece nos dias 7, 8, 9 e 10 de dezembro em São Paulo. Comparado aos outros três convidados oficiais do evento, Waldau é o que cobrará mais caro para interagir com os visitantes.

Confira abaixo os valores cobrados pelos convidados.

Nikolaj Coster-Waldau

A honra da casa Lannister custa bem caro, aparentemente. Para tirar uma foto ao lado de Sir Jaime, irmão e amante da Cersei em Game of Thrones, os fãs precisarão desembolsar 350 reais. Já o autógrafo do ator dinamarquês custa 280 reais.

Danai Gurira

A Michonne de The Walking Dead também marcará presença nesta edição da Comic Con em São Paulo. Entre painéis e entrevistas, a atriz, que participa da próxima produção da Marvel, Pantera Negra, dará autógrafos pela bagatela de 220 reais, e sairá em fotos por 300 reais.

Robbie Kay

Apesar de ter interpretado uma versão bem vilanesca de Peter Pan na terceira temporada de Once Upon a Time, Robbie Kay foi até bonzinho ao estipular o preço de suas fotos e autógrafos. O ator de 22 anos cobrará 100 reais para tirar fotos com os fãs, e 85 reais por autógrafo.

Austin St. John

O eterno Ranger Vermelho da série Mighty Morphin Power Rangers marcará presença nos quatro dias da Comic Con Experience em 2017. Mais humilde que seus colegas, ele cobrará 50 reais para aparecer em fotos, e 40 reais por cada autógrafo.