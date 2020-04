Ator de ‘Quem Quer Ser um Milionário?’ morre aos 53 anos

Morreu nesta quarta-feira, 29, o ator indiano Irrfan Khan, conhecido por filmes como Quem Quer Ser um Milionário? e As Aventuras de Pi. O astro de Bollywood de 53 anos sofria de um tumor neuroendócrino raro.

Khan revelou o diagnóstico em 2018. “Descobrir que fui diagnosticado com um tumor neuroendócrino foi difícil, mas o amor e a força dos que me rodeiam e do que encontrei em mim me levaram à esperança”, escreveu no Twitter em resposta a rumores que circulavam sobre sua saúde.

Com um vasto currículo, especialmente na Índia, onde começou fazendo novelas até se tornar uma estrela do cinema, Khan ganhou projeção em Hollywood ao interpretar um inspetor de polícia em Quem Quer Ser um Milionário?, filme de 2008, vencedor de oito estatuetas no Oscar. O ator ainda participou de grandes produções como O Espetacular Homem-Aranha (2012), Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) e Inferno (2016), ao lado de Tom Hanks.