Ator de ‘007’ é o mais cotado para papel de Freddie Mercury

O ator Ben Whishaw, que viveu o chefe do departamento de tecnologia Q no filme 007 – Operação Skyfall (2012) é o principal nome para o papel de Freddie Mercury na cinebiografia do vocalista da banda Queen, morto em 1991 por conta da Aids. Em entrevista ao canal de televisão britânico BBC, o baterista da banda, Roger Taylor, afirmou que Whishaw é o nome mais cotado entre os integrantes do grupo.

Sacha Baron Cohen (O Ditador e Borat), que originalmente havia sido cotado para estrelar o filme sobre o ex-líder do Queen, deixou o projeto devido a um desentendimento com os integrantes remanescentes da banda. O guitarrista Brian May havia afirmado anteriormente que o motivo da desistência de Cohen era que o filme deveria ser mais “família” e não uma piada – o que aconteceria caso o ator assumisse o papel.

Em nova entrevista à revista britânica Classic Rock no último final de semana, o músico elogiou a disposição e o entusiasmo de Cohen, mas afirmou que sua participação no longa poderia distrair os espectadores. “Quando alguém interpretar Freddie, o público terá que realmente acreditar que é ele, e nós não sentimos que isso aconteceria com Sacha. Nada contra seu talento, é apenas um sentimento nosso de que não ficaria tão bom”, afirmou May, que negou qualquer desentendimento entre a banda e o ator. “É uma vergonha que tenha ocorrido todo esse sensacionalismo sobre ele ter deixado o papel. Nós continuamos amigos de Sacha e tomara que possamos trabalhar juntos em um futuro projeto”, disse.

Escrito por Peter Morgan (Rush: No Limite da Emoção e A Rainha), o elenco da cinebiografia de Freddie Mercury contará com Graham King (Argo), Tim Headington (Guerra Mundial Z), Jane Rosenthal (Entrando Numa Fria) e Robert De Niro. O início das filmagens ainda não tem data prevista.