Ator da Globo se culpa por morte de gato: ‘Anjo’

Estou me sentindo um 💩! Amava muito meu bicho mas ele resolveu agora a noite andar no parapeito e virou anjo! Se alguém tiver gato não deixe a janela aberta porque avisado eu fui e depois quando acontece o que vc pensava que não iria nunca acontecer vc acaba se sentindo um irresponsável! Mas ele me fez muito feliz e eu acho que dei muito carinho, beijo e afagos nele também! Dormi com ele, deixei ele me morder, me arranhar, quebrar meia dúzia de objetos que me fizeram um pouco de falta… tudo isso e principalmente quando ele fazia uma medusa na minha cabeça e me acordava ronronando no meu ouvido me trouxeram muita felicidade e parecia que eu tinha uma criança em casa, parecia uma brisa alegre correndo e se escondendo para me zoar! Desculpe o desabafo! Mas só para que o aviso de que gatos e janelas abertas não combinam muito, fique mais acesso em nossas cabeças e se isso ajudar a salvar algum outro bichano que tenha um pai melhor que eu, já vou ficar bem mais feliz e vai me fazer sentir melhor! Já estou ficando cansado de obituários de bichanos, acho que vou desistir de querer ter outros porque quando partem dói muito! Obrigado Meupai!

