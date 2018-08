Ator Bill Murray é acusado de ameaçar e agredir fotógrafo

O ator e comediante Bill Murray se envolveu em uma discussão com um fotógrafo em um restaurante da ilha de Martha’s Vineyard na noite de quarta-feira, segundo boletim de ocorrência obtido pelo jornal The Boston Globe. Paul Simon, de 71 anos, irmão da cantora Carly Simon, afirmou à publicação que foi ameaçado e agredido pelo americano.

Ele disse que estava tirando fotos do restaurante Lola’s a pedido do jornal The Martha’s Vineyard Times quando foi abordado por uma pessoa que o agarrou e o jogou contra uma porta. A princípio, ele pensou que fosse um segurança do estabelecimento. Em seguida, o homem falou um palavrão e disse que ele deveria expulsar Simon do restaurante e agredi-lo. “Ele parecia pronto para me estrangular”, contou.

O fotógrafo respondeu: “Você sabe quem eu sou?”, querendo dizer que ele era um fotógrafo respeitado. Em resposta, o ator devolveu: “Você sabe quem eu sou?”. Simon afirmou que só reconheceu Murray depois que a confusão terminou e ele viu o ator dançando no restaurante. Ele disse ainda que, mais tarde, Murray jogou um copo de água nele e em sua câmera. “Ele me tratou como se eu fosse a escória da humanidade”, contou.

No boletim de ocorrência, Murray afirma que Simon estava “tirando fotos dele e o assediando enquanto ele estava quieto no seu canto”. O fotógrafo disse ao jornal que o ator não aparece em nenhuma foto que ele tirou.