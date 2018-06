Atelier de Massas: melhor restaurante italiano de Porto Alegre

1. Atelier de Massas - Poa zoom_out_map 1 /2 No balcão: cerca de 100 itens para abrir a refeição (Ligia Skowronski/VEJA)

2. Atelier de Massas - Poa zoom_out_map 2/2 O cansonsei al capone: R$ 41,40 (Ligia Skowronski/VEJA)

Descendente de italianos e apaixonado pela boa mesa e pelas belas-artes, Gelson Radaelli abriu esta casa alternando-se nas funções de chef e restaurateur, no piso térreo, e de artista plástico, num ateliê no andar superior. Hoje, ele segue criando os pratos do menu, centrado em massas feitas no local, bem como quadros de estilo expressionista contemporâneo. O ateliê, porém, teve de mudar de endereço. Atualmente, os dois pavimentos do imóvel, na movimentada via do Centro Histórico, decorados com obras do proprietário e de outros artistas, são ocupados por mesas. A elas chegam pratos como o cansonsei al capone: de formato triangular e recheada com linguiça, legumes e alho, a massa ganha a companhia de molho de tomate, cubos de filé-mignon, shoyu, ervas e pimenta (R$ 41,40). Na lista de receitas com espaguete, o marinheiro leva camarão, molho branco, manteiga, vinho branco, castanha, noz-moscada e pimenta (R$ 52,80). Mas não vá para o prato principal sem visitar outra grande atração do lugar: o bufê de antepastos (R$ 115,40 o quilo no almoço e R$ 119,80 no jantar). São cerca de 100 itens, entre pães, queijos, embutidos e preparos com legumes, cogumelos e frutos do mar. Ao som de jazz, pode-se apreciar um dos 180 vinhos da carta, caso do Neon Radaelli (R$ 89,00). O espumante rosé da Campanha Gaúcha traz no rótulo um desenho do multiartista daqui.

Rua Riachuelo, 1482, Centro Histórico, ☎ 3225-1125 (74 lugares). 11h/14h30 e 19h/23h30 (sáb. almoço até 15h; fecha dom.). Aberto em 1992. $$

