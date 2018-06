Assistente de palco do SBT, Roque recebe alta do hospital

Assistente de palco do SBT, Gonçalo Roque teve alta do hospital na manhã desta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital São Camilo desde o último sábado após passar mal. “Ele teve alta no período da manhã, mas, como a filha também estava internada no hospital devido a pancreatite, ele esperou ela receber alta também para poderem ir juntos para casa”, disse a sua assessoria de imprensa. Ele deixou a unidade hospitalar às 16 horas.

A equipe de comunicação ainda falou que os exames médicos não demonstraram nada grave com o seu corpo. Como Roque estava com tosse, os médicos suspeitam que ele tenha tido um quadro de gripe forte com traqueobronquite.

“Ele está em casa e disse que já vai trabalhar sábado”, informou sua assessora. De acordo com ela, a recomendação médica era de afastamento de sete dias, mas o assistente de palco não quis seguir a orientação. “Só vai faltar esta sexta porque eu pedi”, disse.