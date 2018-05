Assinado pela rainha Elizabeth, documento permite união de Harry e Meghan

O príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle estão oficialmente autorizados a se unirem. Com o casamento marcado para o próximo sábado (19), o Palácio de Kensington divulgou ontem (12) o Instrumento de Consentimento, documento no qual a Rainha Elizabeth 2ª atesta seu aval para a boda.

Tratando-se de documento da família real britânica, o Instrumento de Consentimento traz grafados símbolos e emblemas da Casa Real de Windsor, do Reino Unido e do País de Gales. A referência a Meghan está grafada em uma rosa, símbolo dos Estados Unidos, e duas flores, símbolo da Califórnia, onde ela nasceu.

O perfil do palácio no Twitter divulgou uma imagem do papel escrito à mão, com uma elegante caligrafia em várias cores, e assinado no extremo superior direito pela soberana, avó do noivo. “O consentimento ao casamento entre nosso muito querido e amado neto, o príncipe Henry Charles Albert David de Gales, e Rachel Meghan Markle”, expressou-se a rainha.

A formula é um pouco diferente da utilizada para o casamento do príncipe William, o segundo na linha de sucessão ao trono, e Kate Middleton, em 2011. Naquele texto, a noiva foi descrita por Elizabeth 2ª como “nossa confiável e muito querida Catherine”. Meghan não ganhou adjetivos da rainha.

Elizabeth II, de 92 anos, assinou o chamado Instrumento de Consentimento em março. Ela havia conhecido Meghan Markle em outubro do ano passado, quando o príncipe Harry a levou para tomar chá com a soberana no Palácio de Buckingham.

A assinatura do documento faz parte da tradição no Reino Unido e se remete atualmente à Lei de Sucessão à Coroa de 2013, que reformou a antiquada Lei de Casamentos Reais de 1772. A legislação antiga requeria aos descendentes de George II a permissão do monarca para se casarem.

A de 2013, em vigor desde 2015, modernizou alguns aspectos da sucessão monárquica. Mas ainda requer que os seis primeiros descendentes da Coroa peçam o consentimento da chefe de Estado antes de contraírem matrimônio. A lei permite agora que um descendente real se case com uma pessoa católica, mas a impede de reinar.

O príncipe Harry, sexto na linha de sucessão, e Meghan Markle se casarão no dia 19 de maio na Capela de São Jorge, situada em terreno do Palácio de Windsor, na cidade de mesmo nome, a cerca de 32 quilômetros de Londres.

(Com EFE)