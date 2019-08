Assim como o Oscar, Emmy Awards abre mão de apresentador

Pela primeira vez em 16 anos, a cerimônia do Emmy não terá um apresentador. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 7, por Charlie Collier, presidente da Fox Entertainment, canal que exibirá a premiação neste ano. A última vez que o evento ficou sem um anfitrião foi em 2003, quando a atração também foi ao ar pela Fox — escolha feita em duas outras ocasiões na história, em 1998 e em 1975.

A decisão segue os moldes do Oscar 2019, que registrou um crescimento de 12% na audiência em relação ao ano anterior. Para atrair espectadores, a emissora americana ABC encurtou a premiação e deu lugar a filmes mais populares, como Pantera Negra e Nasce uma Estrela, com Lady Gaga. A cerimônia, contudo, também chamou a atenção ao optar por não ter um mestre de cerimônia: saída para lidar com a polêmica em torno do apresentador convidado, Kevin Hart, que desistiu do posto após ser acusado de homofobia.

“Se você tem um anfitrião e um número de abertura, são 15 ou 20 minutos que se perde para saudar as produções. Nossa equipe teve que balancear isso”, disse Collier ao The Hollywood Reporter.

O Emmy Awards é a maior premiação da televisão americana e é tradicionalmente exibido por um dos quatro grandes canais do país: ABC, CBS, NBC e Fox. Em 2018, os astros de Saturday Night Live Colin Jost e Michael Che conduziram a noite, que foi ao ar pela NBC.

A edição de 2019 acontecerá no dia 22 de setembro, em um domingo — outra estratégia para elevar a audiência, já que a edição anterior aconteceu em uma segunda-feira. Apesar das críticas, a última temporada de Game Of Thrones lidera as indicações, concorrendo em 32 categorias. Confira lista de indicados.

“O que é interessante sobre esse ano é a quantidade de séries incríveis das quais estamos nos despedindo: Game of Thrones, Empire, Veep, Big Bang Theory — o que nos dará mais tempo para celebrar estes títulos”, declarou Collier.

No Brasil, o evento será transmitido pela canal por assinatura TNT, às 21h no horário de Brasília.