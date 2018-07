O apresentador Luciano Huck assistiu à vitória do Brasil sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo em Los Angeles junto com o ator Ashton Kutcher. Após o fim do jogo, Huck fez uma série de posts no Stories do seu Instagram nos quais pergunta a opinião do americano sobre a partida.

“No primeiro gol do Neymar, ele estava no lugar certo e na hora certa. A assistência do Neymar foi um ótimo trabalho”, disse. “O Oscar vai para Neymar”, brincou Kutcher sobre o fato do jogador brasileiro valorizar as faltas que toma durante as partidas.

Sobre a vitória do Brasil, o marido da atriz Mila Kunis disse que ficou feliz, mas que não conseguiu sair com a camisa da seleção para não irritar a comunidade mexicana que vive na cidade da Califórnia. “Os mexicanos aqui em Los Angeles estão muito tristes hoje. Ontem eu estava com a camisa do Brasil, mas hoje não pude sair pois os mexicanos estão muito tristes”, disse.

Outras críticas

Neymar também foi criticado pelo escritor Jonathan Hickman, autor de algumas séries de quadrinhos dos Vingadores e Quarteto Fantástico. “Aposto que os orgasmos de Neymar são hilários”, disse o americano no Twitter, nesta segunda-feira. “Acho que uma regra implícita deveria ser se o jogador que sofreu a falta rolar como ‘um Neymar’, o jogador que cometeu a falta leva um cartão amarelo em vez de um vermelho”, escreveu nesta terça.

“Branco é, de longe, o jogador brasileiro de que menos gosto, seguido de Dunga, mas Neymar com certeza aparece no meu top 5. Ele é como o Denilson com algumas melhorias”, afirmou na semana passada.

I bet Neymar's orgasms are hilarious. — Jonathan Hickman (@JHickman) July 2, 2018

I think the implied rule is that if the fouled player rolls around like a Neymar, then the offending player gets a yellow instead of a red. It should be an actual rule. — Jonathan Hickman (@JHickman) July 3, 2018