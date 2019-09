Atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado (28), os americanos do Foo Fighters integram a lista dos astros mais exigentes desta edição.

Entre diversos pedidos, destacam-se as 350 toalhas brancas (150 a mais do que Prince, em 1991), o banquete com opções vegana, coreana e mexicana e uma área de hospitalidade para a família dos músicos. O grupo ocupará oito camarins nos bastidores do festival.

Todas as comidas e sobremesas consumidas pelo grupo liderado por Dave Grohl (ex-Nirvana) devem ser preparada pelo chef de cozinha que os acompanha e tem lugar cativo nas turnês.

Os americanos do Red Hot Chili Peppers e os ingleses do Muse, que se apresentam nos dias 3 e 6 de outubro, respectivamente, também vão trazer seus próprios chefs de cozinha para o festival.